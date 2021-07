Mille réponses au besoin de croire : Manuel pour s'épanouir sans aucun monothéisme

Rien ne semble assouvir notre extinguible besoin de croire. Malgré l’évolution de la science et de nos sociétés, celui-ci renaît sans cesse. Sans doute parce qu’il repose sur les ressorts de la pensée humaine, notre désir de l'illimité et notre quête insatiable de bonheur.

Vitaly Malkin interroge sans le minorer ce besoin de croire au ciel. L’être humain a besoin de rites, de repères qui structurent sa vie et remplissent le champ social. Mais, si la croyance en un Dieu a de bonnes raisons, rien ne nous oblige à croire et à nous lier avec un seul Dieu. Le monothéisme est une croyance monomaniaque, qui nous culpabilise et nous fait tourner la tête. Sa vocation est d’envahir la vie des hommes, en imposant un ordre rituel fermé et contraignant.

Au bout de son parcours de revisitation des monothéismes, Vitaly Malkin redécouvre avec bonheur leur première victime : les “religions” du passé ou d’ailleurs, tellement plus tolérantes. Derrière une visite à un chamane en Sibérie, une redécouverte des polythéismes ou le mythe justement florissant des sorcières, il réhabilite un certain esprit de résistance face aux prétentions hégémoniques des Dieux uniques, et invoque dans un mouvement jubilatoire ces rites qui accompagnaient nos vies humaines, trop humaines avec tendresse.

« Libérer notre besoin naturel de croire d’un monothéisme nocif, produit artificiel utilisé pendant des millénaires pour contrôler, veiller et punir. »

