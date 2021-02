Le serment des lampions

Tous les ans lors d'une veillée Ben et ses copains jettent une lanterne dans la rivière et suivent son périple à vélo en longeant l'eau. Cette année, cependant, ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout et découvrir exactement où se retrouvent ces lampions. Rapidement le petit groupe se sépare et Ben, accompagné de l'étrange Nathaniel, poursuivent seuls l'aventure. C'est alors que le voyage prend une tournure surnaturelle.