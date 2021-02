Mickey Haller t.2 ; le verdict du plomb

Bosch rencontre l'avocat à la Lincoln L'avocat de la défense Mickey Haller s'est remis de sa blessure et de son addiction aux antalgiques et, après avoir hérité du cabinet de son collègue assassiné Jerry Vincent, se prépare à défendre un magnat d'Hollywood, Walter Elliot, accusé d'avoir assassiné son épouse et l'amant de celle-ci. L'affaire est énorme et pourrait le propulser au plus haut de sa carrière.

Détail troublant, Elliot ne s'inquiète que d'une chose : que le procès, dont l'issue pourrait l'expédier en prison à vie, se déroule à la date prévue. Et, plus alarmant, l'assassin de Vincent pourrait bien s'en prendre à Haller. Entre alors en scène Harry Bosch, qui recherche ce meurtrier et compte bien se servir de Haller comme d'un appât pour le coincer. Comme le danger monte, les demi-frères que tout oppose n'ont d'autre solution que de travailler ensemble.