Qu'allons-nous manger demain ? l'agriculture face au défi de l'alimentation

Nos habitudes alimentaires se sont adaptées à nos conditions et rythme de vie. Ces changements ont entraîné de profondes répercussions sur la place et le rôle de l'agriculture dans la société.

Mais savons-nous toujours ce que nous mangeons ? Exigeants sur la qualité, nous avons du mal à y mettre le prix et nous voulons manger de tout en toute saison. Méfiants à l'égard des aliments industriels, mais ayant moins de temps à consacrer à la cuisine, nous déléguons de plus en plus la préparation de nos repas à l'agroalimentaire. Que de paradoxes !

Ainsi depuis longtemps, notre alimentation a atteint le stade de l'industrialisation, pour une distribution de masse, au prix le plus bas et trop souvent au détriment de la qualité. Aujourd'hui, sous l'influence de la mondialisation et de la financiarisation, la science ne serait-elle pas en train de prendre le pas sur la nature de nos aliments ?