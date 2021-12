L’Eurois Frédéric Robin, âgé de 50 ans, habite aujourd’hui aux Andelys mais c’est à Gasny qu’il a grandi. Dans « 1972, naissance d’un monstre », publié le 1er novembre 2021 en autoédition, ce professionnel de la sûreté livre un témoignage sidérant sur sa vie, une suite de blessures, de souffrances et de drames autant qu’une diatribe crue contre sa famille.

« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. » Ces paroles de Maxime Le Forestier, extraites de Né quelque part, collent à la peau de Frédéric Robin comme un tatouage honteux dont on ne pourra jamais se débarrasser. L’Andelysien de 50 ans n’a pas « choisi non plus les trottoirs » de Gasny et de l’Eure « pour apprendre à marcher ».

Dans 1972, naissance d’un monstre, publié en autoédition le 1er novembre 2021, ce père de deux enfants livre un témoignage ahurissant, parfois aux confins du sordide et même de l’horreur, sur sa vie et sa famille, « hautement estimée à Gasny ». Une longue litanie de blessures, de souffrances et de drames. Ou quand la réalité dépasse la fiction. Ou quand la haine se mêle au désespoir. D’une crudité impitoyable, Frédéric Robin remue le passé et la boue, et l’odeur qui s’en dégage est pestilentielle. « J’ai pu reconstituer toute cette chronologie en récoltant durant des années des bribes d’informations, écrit-il. Il m’en a fallu des astuces pour extirper des confessions à mes oncles et tantes, voire à leurs enfants, qui me répétaient des conversations entendues chez eux… »

D’un bout à l’autre, Frédéric Robin balance tout. Il n’épargne personne ou presque, y compris lui-même, vomissant les déviances, les travers et les perversités des uns, les petits secrets bien gardés des autres, et même des noms, « de ceux qui m’ont fait du mal », au risque de se voir poursuivre pour diffamation et calomnie. « Je ne suis pas fou ! Mon intention n’est pas de nuire, mais je ne voulais rien cacher. »

« Être né quelque part, pour celui qui est né, c’est toujours un hasard », chante aussi Maxime Le Forestier. Pour ce qui est de Frédéric Robin, le hasard a visiblement mal fait les choses. « J’aurais préféré rester dans ma pouponnière à l’hôpital, abandonné par ma mère. J’aurais été adopté et ma vie aurait sans doute été différente. »