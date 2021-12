Entre les lignes Tome 2

L'action de lire relie ce que je faisais dans le passé à ce que je fais maintenant. Et aussi un peu à ce que je ferai dans le futur. Le processus est toujours en cours. Et il n'est pas nécessaire de le forcer à s'arrêter. Ce que tu éprouves n'appartient qu'à toi, et personne n'a le droit de te faire des reproches.