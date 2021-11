G.E.R.E.R. l'éducation et le comportement de votre chien. Une méthode d'éducation positive pour une relation harmonieuse avec votre chien

Comment faire de votre chien un complice fidèle, bien élevé et heureux de partager votre quotidien ? Comment l'éduquer avec respect, cohérence et plaisir mutuel ? Que sont les méthodes d'éducation positives et comment les appliquer sereinement même sans être professionnel ? Cet ouvrage, écrit par une vétérinaire expérimentée et impliquée dans l'échange avec les éducateurs canins, aborde toutes les notions théoriques et pratiques du comportement, du développement et de l'éducation du chien, en soulignant l'importance des émotions dans les apprentissages. Sylvia Masson expose ici sa méthode G.E.R.E.R. pour apprendre un nouveau comportement à son chien. Des conseils illustrés par de nombreux exemples pratiques sont donnés pour éviter les écueils les plus fréquents qui viennent souvent démoraliser les propriétaires : la mise en place des ordres de base (assis, rappel, marche en laisse...), l'acquisition de la propreté ou encore la gestion des relations avec d'autres personnes ou d'autres chiens. Sur un ton humoristique et bienveillant, et dans un vocabulaire simple et accessible, ce livre pratique vous donnera les clés d'une éducation réussie dans le respect du bien-être canin et de la relation homme-animal. Un ouvrage didactique, synthétique et pratique, à mettre entre toutes les mains !