Restez dans l'ombre

En 1943 Da Fonseca, un flic collabo au cœur trouble et desséché, sauve une gamine juive d'une rafle... En 2002, lorsqu'un vieil homme est retrouvé sauvagement assassiné dans une ruelle d'un quartier chic de la ville, c'est tout un pan de l'Histoire de Marseille qui va péniblement se dévoiler aux yeux des enquêteurs...Le juge Galtier, un habitué des cas difficiles, va remonter la piste et le temps, soulever la poussière, provoquer les confidences, entendre les témoins et rouvrir les dossiers particulièrement obscurs de certains personnages ayant su rester dans l'ombre et opportunément profiter de la guerre pour amasser une fortune considérable. Cinquante ans plus tard, les souvenirs sont parfois flous, mais la haine intacte... C'est à la vérité judiciaire - subjective, aléatoire et émaillée de zones d'ombre - que s'en prend ici le juge André Fortin. Une manière de s'interroger une fois encore sur la place de la justice dans notre société et sur le rôle du magistrat en la matière.