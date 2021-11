Aimer et laisser mourir

On dit d'Amanda qu'elle est la femme de tous les hommes... On dit du Maudit qu'il a dormi dans le lit du diable... Entre eux deux, et face au monde de dingues qui les entoure, ça sera à la vie, à la mort... Partis délivrer la sœur d'Amanda séquestrée par un réseau de proxénètes de l'Est, ils vont s'unir, s'aimer, se combattre et affronter le mal absolu, celui que tous surnomment Le Boucher ! Des cartels de Bogotá aux sinistres fermes des environs de Zagreb, des palaces de la côte aux clubs VIP des beaux quartiers parisiens, l'amour sera passionnel, la guerre totale, l'épopée sanglante, les corps cabossés et les âmes meurtries... Avec leurs intrigues nerveuses à la John Woo et leur violence à fleur de peau les romans de JOB, d'une efficacité redoutable, laissent tout le monde sur le carreau. Jouissif et percutant !