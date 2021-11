Deus ex Massilia

Imaginons une grande métropole au sud de la France baignée d'ombres et de lumières... Imaginons trois familles de malfrats qui se partagent la ville... Imaginons que l'une d'entre elles souhaite faire élire " son " maire... Imaginons une guerre des gangs... sanglante et expéditive ! Imaginons une " loge " de flics, de préfets, de notables qui, eux aussi, ont plein de projets pour leur ville... Imaginons la mafia, la vraie, qui discrètement mais fermement place ses billes et ses hommes... Imaginons " l'Avocat ", ni baveux, ni bavard, mais " machiavel " qui tisse sa toile, secondé par un Ange, un des derniers dinosaures... Imaginons enfin que rien ne se passe comme prévu... Imaginons !