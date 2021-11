Shanghai Skipper

Dans les veines de Skipper, marin déjanté reconverti veilleur de nuit, c'est l'Orénoque qui coule à flots sur un tempo tumultueux. Pour Arnaud Lebras, PDG ripoux en rupture de ban, les rêves prennent la forme d'un matelas de dollars. Marie-Lotte, elle, sa revanche serait de claquer sa fortune dans des palaces exotiques. Robert l'avorton, lui, se vernit bien calife à la place du calife. Quant à Betty, Pogna et les autres, seules la connerie et la rage animent ces allumés en perdition. Ainsi va le monde, absurde et tourmenté sauf que. Sauf que parfois, quand la furia s'en mêle, la vie prend alors des allures shakespeariennes!