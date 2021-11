Les lieux infidèles

L’existence de Frank Mackey bascula par une nuit de décembre 1983. Il avait dix-neuf ans, et attendait Rosie Daly au bout de sa rue, à deux pas du halo brumeux et jaune du réverbère. L’air était froid comme du verre, chargé d’un délicieux parfum de houblon brûlé venu de la brasserie Guiness. Rosie et Frank avaient décidé de quitter ensemble leur quartier natal de Faithful Place, pour s’embarquer à bord du ferry en partance pour Londres et y vivre d’amour et de musique. Mais cette nuit-là, Frank patienta en vain. Rosie ne le rejoignit pas. Vingt-deux ans plus tard, Frank habite toujours Dublin. Il est flic, spécialisé dans les missions d’infiltration. Depuis cette nuit fatidique, il a coupé les ponts avec sa famille et n’a jamais eu de nouvelles de son premier amour. Puis un jour, sa sœur l’appelle, affolée : on a retrouvé la valise de Rosie. Et voilà Frank Mackey forcé de revisiter son passé, et de reconsidérer tout ce qu’il tenait pour vrai…