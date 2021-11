La mariée nue

Ce n'était pas un trou de verdure où chantait une rivière, mais deux lignes froides et parallèles sur un lit de mâchefer où reposait son corps. La dormeuse ne souriait pas, son visage n'était plus qu'une plaie béante, pistil sanglant d'une fleur coupée en pleine éclosion. Trop tôt. "Pas maintenant, pas encore !", aurait-elle le crié si elle en avait eu le temps. Et ce grand type penché au-dessus d'elle, les mains dans les poches, qui regarde fixement la couverture puante qu'on a jetée sur son cadavre pour ne pas voir sa face hideuse, elle qui avait été si belle, à quoi pense-t- il ? Et cet autre flic, là-bas, qui fouille le sol du regard, et tous ceux qui virevoltent comme des mouches autour de sa dépouille, vont-ils enfin la laisser en paix ? Il est trop tard, d'autres vont mourir, elle le sait, mais n'y peut plus rien.