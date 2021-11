Prenez deux gars qui savent que quoi qu'il arrive, un ami, c'est un mec pour qui on serait capable de se mouiller pour de bon. Prenez la copine d'un des potes, qui sait faire preuve d'un sang-froid sans faille... Et collez-leur un cadavre sur le dos ! Les voici embarqués dans une galère pas croyable pour livrer un paquet un peu plus encombrant qu'une pizza... Savant mélange de coups foireux et de mauvais plans, Pizza Roadtrip nous révèle l'histoire d'une bande de potes unis à la vie à la mort.