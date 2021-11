L'enfer de l'or noir

Je pensais enfin "caser" mon fils Tom avec Lise, une charmante jeune fille engagée dans la lutte contre nos mauvaises habitudes alimentaires, lorsque celle-ci a été victime d'un empoisonneur en série. Bien qu'à la retraite après de nombreuses années au service de la nation, je me suis fait un devoir d'enquêter et je n'ai pas été déçu : une suite d'empoisonnements mortels dans une région encore marquée par l'exploitation de "l'or noir" autrefois, une sombre histoire de noyade d'un gamin de trois ans, une "friche industrielle" à la réputation sulfureuse, un commandant de gendarmerie ne sachant plus où donner de la tête, un écolo végétarienaux idées généreuses, un gars du labo de la scientifique drôle et perspicace, des buveurs d'apéros à la langue bien pendue, un bel hommage à la gastronomie alsacienne et aux produits sains de nos campagnes... La résolution extrêmement difficile de l'affaire m'aura cependant laissé sur ma faim...