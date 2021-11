Les enquêtes polar de Philippine Lomar Tome 5 : Un vilain, des faux

Mon nom c'est Lomar, Philippine Lomar. Ce que je veux faire plus tard, je fais déjà : je suis détective privée. Tout le monde autour de moi m'a vivement déconseillé de me lancer là-dedans, mais comme je suis plus têtue qu'un têtard tentant de tenir tête à une tortue tenace, j'ai finalement décidé de la faire, voilà ! Dans ma nouvelle enquête, j'allais croiser une petite princesse africaine et un grand atelier clandestin, d'anciens scélérats et de nouveaux trafiquants, une voyante extra-lucide et des éléphants... Ah oui, et aussi, j'allais croiser les doigts pour m'en sortir.