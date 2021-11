Transe amazonienne

Une géante, un singe nain, un perroquet détenteur d'un secret mortel, un indien qui tombe du haut du Corcovado. Et voilà Edmond Benakem qui court à travers tout le Brésil, de Rio à la jungle amazonienne en passant par Salvador de Bahia... avec Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint-Louis et tous les saints du calendrier à ses trousses. Pourtant, cette fois, le plus dangereux ce serait de rentrer à Paris sans avoir fait son boulot pour le Guide. Le jeune Edmond Benakem, surnommé Eddie, français de souche tuniso-bretonne, reporter au Guide du routard, voudrait bien faire paisiblement son job de globe-trotter fureteur. Mais c'est sans compter sur la redoutable force des choses, qui, pour chaque nouvelle destination, l'entraîne dans d'invraisemblables tribulations. Confronté à des situations hors normes, Eddie réagit avec son cœur, son humour et sa sensibilité. A chaque fois, pour chaque polar, un voyage coloré au pays des embrouilles carabinées...