FAUSSE DONNE A LISBONNE

A peine le pied posé à Lisbonne, Luisa, l'amie encore mystérieuse d'Eddie, se fait enlever dans le taxi qui les emmène de l'aéroport à la ville. A son hôtel, Eddie descend les bagages de la kidnappée qui, entre des liasses de procès-verbaux policiers et un flingue maousse, révèlent une " Procédure d'urgence" pour récupérer, en huit jours et aux quatre coins de la ville, de curieux documents autour desquels semblent graviter la survie de Luisa-la-disparue. Sous forme de rébus casse-tête, Eddie va " aux contacts ", croisant une belle et jeune Ophelia. Au fin fond du Bairro Alto, sifflent parfois des projectiles mortels. Un Lisbonnorama décoiffant et speedé où les mauvais surgissent inopinés. Le jeune Edmond Benakem, surnommé Eddie, français de souche tuniso-bretonne, reporter au Guide du routard, voudrait bien faire paisiblement son job de globe-trotter fureteur. Mais c'est sans compter sur la redoutable force des choses, qui, pour chaque nouvelle destination, l'entraîne dans d'invraisemblables tribulations. Confronté à des situations hors normes, Eddie réagit avec son cœur, son humour et sa sensibilité. A chaque fois, pour chaque polar, un voyage coloré au pays des embrouilles carabinées...