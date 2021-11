Les détectives du Yorkshire Tome 7 : Rendez-vous avec la menace

La mort ose tout... Le septième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire Après un enlèvement qui l'a terrifiée, Delilah Metcalfe tente de retrouver ses esprits. Or les ennuis ne font que commencer : elle a découvert qu'une menace pesait aussi sur son coéquipier et prétendant Samson O'Brien. Pour le protéger d'une mort certaine, elle va devoir prendre ses distances avec lui alors même qu'elle vient de propulser les émotions de son partenaire à des sommets étourdissants... Et convaincre les habitants de Bruncliffe de l'aider ! Hélas, nombreux sont celles et ceux qui ont des griefs envers Samson. Car qui fait du tort à un seul en menace beaucoup... " Des enquêtes 100 % anglaises, pleines de drôlerie et semées de chausse-trapes, menées par un duo de choc. " Le Figaro Magazine