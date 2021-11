Panique au Vatican

Renforcement des Faucons, les combattants du service secret indépendant et neutre, le Sword. Ils s'installent à Zermatt dans un nouveau centre d'entraînement. Ralph Walpen directeur de la Task Force diplomatique suisse doit rencontrer une VIP australienne à Berne qui vient lui demander secours pour sa fille. Après noël, le nouveau pape réformateur Anastase V d'origine chinoise se lance dans une tournée dans le Pacifique et en Asie afin d'expliquer sa nouvelle politique. Il tombe malade à Hong Kong et il devient invisible, est-il vraiment malade ? A t-il disparu ? Est-il mort ? Le monde s'inquiète. Pendant ce temps des attentats touchent la Chine dans les régions où résident de nombreux Tibétains. Le président chinois désigne son successeur qui est à la surprise de tous un réformateur et son avion est la cible d'un missile au-dessus de l'Everest. Est-il vivant ? Sont-ce vraiment les Tibétains qui sont responsables de l'attentat ? Les Faucons partent à la recherche de l'avion présidentiel. Une course contre la montre avec les militaires chinois d'engage. Le Sword aura de quoi faire pour libérer la princesse et démêler l'écheveau chinois qui laissera encore quelques surprises, sans parler du fait qu'il y aura de la casse chez les Faucons. 520 pages de rebondissements à souhait mais qui se lisent facilement grâce à des chapitres courts et une écriture fluide !