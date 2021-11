" Qu'est-ce qui vous fait peur, Harding ? " Celle qui pose la question s'appelle Cassie Rayn, sublime créature environ trente-cinq ans, qui a abandonné vingt ans plus tôt une carrière de star du porno parce qu'elle était mineure. Elle arrive de Californie et confie une mission au détective Harding : la conduire à une ferme délabrée, inhabitée depuis longtemps. Et là, les surprises se succèdent ; Harding découvre qu'il doit entrer par effraction car la jeune femme n'a pas les clés et, s'il trouve bien dans le sous-sol les deux boîtes à chaussures qu'il est venu chercher, il s'aperçoit qu'il y a également un abri anti-atomique ! Alors le souvenir d'un épouvantable fait divers lui revient et il ne doute plus : c'est bien l'odeur du sang qui imprègne encore ces murs. Dans une atmosphère de fin du monde, Harding va s'efforcer de répondre aux multiples questions qui se posent à lui. Un kidnappeur en série s'attaque-t-il aux jeunes Asiatiques ? Qu'est-il advenu de Kim, le demi-frère de Cassie ? Sa disparition est-elle liée à la tragédie survenue à la ferme ? La jeune actrice de Pretty Ballerina, film porno qui s'arrache à prix d'or, est-elle vraiment Cassie Rayn ? Une nouvelle fois, le privé de John Wessel, fidèlement secondé par Alison, sa muse gothique adepte des arts martiaux, va devoir gagner une course contre la montre et contre les fantômes venus à sa rencontre.