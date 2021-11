Aux malheurs des dames

Lettres de menaces, étranges poupées de chiffon clouées aux portes, persistante odeur de brûlé dans les étages... La tension monte au Marché Saint-Pierre, temple du tissu au mètre. Bientôt, des employées manquent à l'appel. Et la police piétine... Dans la psychose générale, Rebecca Levasseur prend l'enquête en main, arpente les ruelles de la Butte, et sonde les âmes et les consciences à la recherche des disparues.