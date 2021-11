Sors de ma vie

Tomber amoureux peut être un rêve ou devenir... un cauchemar. En rencontrant la belle Megan au détour d’un parc new-yorkais, lan Paine pense qu’il a le bonheur à portée de main. Elle est celle qui pourrait réussir à lui faire oublier son douloureux passé et lui offrir la stabilité à laquelle il aspire tant. Après avoir quitté sa petite ville des Hollows pour s’installer dans un loft à New York, lan est devenu un jeune auteur de bandes dessinées renommé. Et pourtant quelque chose, ou plutôt quelqu’un, l’empêche d’avancer. II faut dire qu’il n’est pas parti seul de sa petite ville de province... Avec lui, il y a la tumultueuse Priss, celle qui l’a autrefois sauvé de sa dépression, avec qui il a partagé tant d’addictions. Rencontrée dans les bois quand il était enfant, comme une âme soeur, lan lui doit une partie de son salut, mais aussi quelques problèmes. Aujourd’hui encore, elle parvient à le troubler et à l’attirer vers les démons du passé. Priss n’aime pas les changements. Surtout depuis qu’elle sent qu’une rivale est là. Elle est en colère. Et quand elle s’énerve, les choses les plus terribles adviennent presque toujours...