Que cache La Nympe endormie, ce tableau magnifique, mais peint avec du sang ? Derrière la beauté bouleversante du tableau La Nymphe endormie se cache l'horreur : au lieu de peinture, l'artiste a utilisé du sang. Voilà ce qui lance la commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis soixante-dix ans plus tôt, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une enquête ne comportant ni corps ni scène de crime, ni suspect ni témoin. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie, le Val Resia, protégée depuis des siècles par un isolement presque absolu, et dont les habitants partagent des croyances étranges et ancestrales. Un mystère qui plonge au coeur des mémoires, d'autant plus épais quand celles-ci défaillent...