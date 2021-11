RomanHors office Hiver 2014 Informations génériques Titre : Je suis un thriller sentimental Coll. : FictionAuteur(s) : Emmanuelle Tremblay Editeur : Editions du Boréal Date de MEV : 15 janvier 2014Format : 14 x 21 cm Prix : 21 eurosNombre de pages : 352ISBN : 978-2-7646-2280-3 Contenu du livre Vingt-trois juin 2011. Ce jour-là se joue le destin de cinq personnages. Anthony est un poète de réputation internationale ; Amy enseigne la littérature à Miami ; Caroline est traductrice en Ontario. Les trois sont emportés dans un tango qui met la raison à rude épreuve sur le territoire commun de leurs désirs. Cuisinier mais aussi philosophe à ses heures, George est le témoin du désarroi amoureux et des hasards de l'existence dont il cherche à trouver la clé. Quant à l'inspecteur Wallerstein, il s'acharne à résoudre l'énigme entourant la disparition d'une jeune fille comme s'il y allait de l'avenir de l'humanité. Tous éprouvent des vertiges sur la corde raide des sentiments. Entre les conversations menées dans un sushi bar de Toronto et le drame se déroulant dans un appartement de Hamilton, comment le mensonge étend-il son empire ? De quelle violence l'amour est-il le frisson ? L'auteur Emmanuelle Tremblay est née au Saguenay en 1966. Après avoir fait des études à Montréal et à Mexico, elle enseigne la littérature et collabore au magazine culturel Spirale. En 2006, elle obtient un poste de professeure au Nouveau-Brunswick. Je suis un thriller sentimental est son premier roman. Il a été écrit en 2011 entre Moncton, Montréal et Petite-Rivière-de-l'Ile, un village de la Péninsule acadienne où l'auteur a choisi de vivre. 1