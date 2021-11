Vers 210 av. J.-C. Qin Shi Huangdi, Premier empereur de Chine, se prépare à disparaître pour toujours. À bord d'un gigantesque navire, il prend la route pour une terre inconnue et, peut-être, la vie éternelle… 2020. Kendall Kjölsrud, le fantasque milliardaire, réunit à nouveau l'équipe commando de K2 Industries. À sa tête, Caleb McKay et Poppy Borghese, deux soldats d'élite aux capacités hors normes. Leur mission : retrouver le mausolée de Qin Shi Huangdi. Et si les Chinois avaient été les premiers à découvrir l'Amérique ?