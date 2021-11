Vipère noire

Au large de la mer du Nord, entre la Norvège et l'Écosse, l'Amphitrite a sombré. Des centaines de passagers ont péri. Il s'agit d'une des plus grandes catastrophes maritimes de ces dernières années. Selon les premiers résultats de l'enquête, l'accident aurait été causé par l'explosion d'une bombe. Écosse, banlieue d'Aberdeen. Le corps d'une femme, Petra Gallacher, journaliste stagiaire, est retrouvé dans un parc. Elle a été torturée et poignardée à plusieurs reprises. Épinglée par un arceau métallique à sa gorge, une vipère à la peau noire pointe une langue vicieuse. Un meurtre horrible signé, le Serpent. Deux affaires sans aucun lien apparent... hormis l'inspecteur principal Kate Beauchamp, chargée de l'enquête sur le Serpent, mais aussi rescapée du naufrage. Kate, qui doit résoudre le mystère si elle veut éviter la morsure mortelle...