Moscou, décembre 1991. Au plus fort de l'affrontement entre mafias russe et tchétchène, Alice Liddell, consultante américaine du Fonds monétaire international, doit privatiser la principale distillerie de vodka du pays, Octobre Rouge. Rouge, comme le sang de ces trois cadavres d'enfant découverts sous les glaces de la Moskova et dans les égouts de la ville... Juku Irk, ancien officier de police estonien, ne tarde pas à établir un lien entre ces meurtres et la mission d'Alice. Octobre Rouge abrite des trafics si lucratifs... Et contrôler la vodka, c'est contrôler le pays!