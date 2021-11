Trafiquante

Recrutée par un marchand d'armes fantasque d'origine chinoise, Eva Maria parcourt le monde pour conclure des contrats avec des seigneurs de guerre sans pitié et s'assurer de la livraison de cargaisons d'armes dans des zones dangereuses. Après une mission qui tourne mal, la jeune femme est décide de raccrocher. Elle se réfugie alors dans une vie sans armes mais avec mari, maison et bébé. Dix ans plus tard, le passé revient la hanter. Les missions kamikazes, les négociations avec des chefs de clan barbares, la peur omniprésente et les décharges d'adrénaline ont laissé place à une existence sage et confortable. Peut-on tirer un trait sur son passé et son ancienne identité ? Une plongée déroutante dans un univers secret et tabou, régi par un effroyable code d'honneur. Entre la série noire et le roman d'espionnage, enfin du nouveau ! François Forestier, Le Nouvel Observateur. Un roman en acier trempé, aussi froid en style que fort en émotions. Grazia.