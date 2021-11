Rouges sont les roses

L'inspecteur Alex Cross voudrait, pour une fois, souffler un peu. Il a besoin de temps pour s'occuper pleinement de Christine, la femme qu'il aime. Besoin de temps également pour s'occuper de sa fille chérie, Jannie, dont la vie est terriblement menacée. Mais Kyle Craig, du FBI, ne lui en laisse pas le loisir et le met sur une nouvelle affaire, un braquage sanglant où l'on a exécuté toute la famille de la banquière. Rapidement, les auteurs du massacre sont retrouvés, assassinés eux aussi. Epaississant toujours plus le mystère, les attaques de banques se succèdent, apparemment commanditées par un psychopathe surnommé " le cerveau ". Christine, ne supportant plus cet environnement sordide, décide de partir, pour se ressourcer. Alex se retrouve alors seul pour mener à bien tous ces combats...