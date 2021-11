La piste du tigre

La violence, Alex Cross connaît. Et pourtant, rien ne l'avait préparé à cette scène d'horreur. Une famille entière massacrée à son domicile, dans les faubourgs huppés de Washington. Cadavres entassés, mutilés. Parmi les victimes, une amie de l'inspecteur, universitaire spécialiste de l'Afrique. Quelques jours plus tard, dans une discothèque, un autre carnage. Principale cible cette fois : le fils de l'ambassadeur du Nigeria. Une traque commence alors pour l'inspecteur et son équipe, de la jeunesse dorée américaine aux enfants des rues nigériens, des mines de diamants de la Sierra Leone aux camps de réfugiés du Darfour. Harcelé par une police corrompue, lancé à la poursuite de jeunes tueurs dirigés par un mystérieux Tigre régnant sur tout le continent africain, Alex Cross doit se confronter, au péril de sa vie, à un monde sans lois, où la violence et l'horreur se vivent au quotidien.