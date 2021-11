Tapis rouge

A New York, un célèbre producteur meurt empoisonné dans un palace. Puis c’est un acteur vedette qui est assassiné en plein tournage... La ville est en ébullition. D’autant que le psychopathe semble avoir planifié ses meurtres avec une minutie diabolique, comme s’il s’agissait d’un film à grand spectacle... Le NYPD Red, l’unité d’élite chargée de protéger les VIP, se voit confier le soin d’assurer la sécurité des stars du 7e art présentes en ville le temps d’un festival. Zach Jordan et sa nouvelle partenaire ont un but et un seul : stopper le tueur avant que les tapis ne deviennent tous rouge... sang !