Défaillances

Mariés depuis un an, Cassandra et Matthew vivent un bonheur sans nuages. Jusqu'à ce soir où un orage pousse Cass à emprunter une route qu'elle n'aurait jamais dû prendre, à travers la forêt. Trop isolée, trop sombre, trop dangereuse. D'ailleurs, lorsqu'elle dépasse une voiture immobilisée sur le bord de la chaussée, Cass hésite et choisit finalement de ne pas proposer son aide à la femme qui se trouve à l'intérieur. Le lendemain, celle-ci est retrouvée sauvagement assassinée. Cass est assaillie par la culpabilité. Et les coups de fil anonymes qu'elle reçoit désormais transforment ses angoisses en terreur. Elle en est persuadée : quelqu'un l'a vue, ce soir-là. Quelqu'un qui continue de l'observer. Pourtant ni Matthew ni Rachel, sa meilleure amie, ne prennent ses craintes au sérieux. Et Cass elle-même commence à douter.