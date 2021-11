Travailler dans les couloirs de la mort n'était pas le métier dont avait rêvé Kristy : elle qui aurait voulu être psychologue pour aider les autres, elle affronte chaque jour ce que l'humanité fait de pire. Mais cela lui permet de prendre soin de ceux qu'elle aime : son fils, qu'elle élève seule et son père, gravement malade. Un quotidien solitaire que vient bouleverser sa rencontre avec Lance Dobson. Un homme si charmant et attentionné qu'à ses côtés Kristy croit enfin avoir trouvé le bonheur et la sécurité. Jusqu'à ce qu'il révèle sa vraie nature : sadique et manipulatrice. Bientôt, le mariage de Kristy se transforme en peine à perpétuité - et elle ne voit qu'une solution pour sauver sa famille qu'il menace chaque jour un peu plus. Il doit disparaître... " Un thriller haletant... La tension et le drame s'intensifient de façon exponentielle". Publishers Weekly Elevée par sa mère, Hollie Overton a appris à l'âge adule que son père était un criminel. Membre du Gang Overton qui avait défrayé la chronique au Texas dans les années 1960, il a passé plusieurs années en prison pour meurtre. Hollie Overton a travaillé comme scénariste pour des séries à succès telles que " Cold Case " . Après Baby Doll, paru aux éditions Mazarine en 2018 et traduit dans une dizaine de pays, Perfide est son second roman. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise du Sorbier