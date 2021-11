" Les virages et la tribune nord sont debout dans une cacophonie indescriptible. Les joueurs de Lisle-sur-Seine se précipitent les uns vers les autres, se touchent, s'embrassent, s'entassent. Quelques bras tendus, doigts dressés, en signe de victoire, en direction du kop qui hurle. Un but marqué, c'est la virilité proclamée, reconnue, partagée. L'angoisse évacuée, pour un temps. A ce moment précis, Lisle-sur-Seine est champion de France ". L'inspecteur Romero avait rendez-vous avec une certaine Nadine Speck, droguée et dealeuse. Ils sont abattus en pleine rue à Levallois par des tueurs à moto. C'est apparemment la jeune fille qui était visée. Eric, son frère, est le régisseur du stade de football de Lisle-sur-Seine. Après une fulgurante ascension, le club est sur le point de devenir champion de France. Jean-Pierre Reynaud, le président du club, qui est aussi maire de la ville et entrepreneur de travaux publics, sait qu'il joue gros. Il s'apprête à transférer un de ses joueurs vedettes pour une somme astronomique. Mais d'où vient l'argent ? Qui a commandité le meurtre de Nadine Speck ? Que faisait Romero avec cette jeune fille à l'existence trouble, en dehors de toute enquête officielle ? Le commissaire Daquin croit à l'innocence de son inspecteur et, en remontant la piste des assassins, ouvre des portes derrière lesquelles se cachent toutes les formes de corruption et plusieurs cadavres. Après Sombre Sentier et A nos chevaux, on retrouve le commissaire Daquin et son équipe dans un roman décapant dont l'issue est aussi incertaine que celle d'une finale de Coupe de France.