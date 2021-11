Bien après minuit

Seattle, 26 mars 1996, 15 h 30. Un incendie ravage les locaux de Genetech, un laboratoire de génie génétique. Son patron, Noah Smith, est porté disparu. Dandridge, Oklahoma, quelques heures plus tard : une voiture dans laquelle vient de prendre place un policier explose. Seul témoin, Kate Denby, l'ex-épouse de la victime. A priori, aucun point commun entre ces deux affaires. Mais Kate, jeune biologiste surdouée qui connaissait Noah Smith, n'est pas de cet avis. Parce qu'elle détient la clé d'une découverte scientifique de premier plan, Kate comprend vite qu'elle est devenue une proie, et que sa vie et celle de son fils, face aux milliards de dollars qui sont en jeu, ne pèsent plus très lourd.