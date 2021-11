Thriller, Michael Jackson

C'était il y a déjà 30 ans : en janvier 1983, le rythme irrésistible et le clip génial de Billie Jean secoue une planète pop engluée dans les synthétiseurs new wave. Le nouveau venu qui signe et interprète ce chef-d'oeuvre n'en est pas vraiment un. Depuis son plus jeune âge, Michael Jackson est la star du groupe familial de rythm'n'blues les Jackson Five. Son précédent album solo, Off the Wall, s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires et, même s'il est l'un des seuls à le croire, Michael compte faire mieux encore. Avec Thriller, tout change. Produit par le grand Quincy Jones, le disque mêle la soul et la pop, réunit les publics blanc et noir, bombarde la planète de clips révolutionnaires qui changent la donne une fois pour toutes. Deux mois après le choc Billie Jean, Michael enfonce le clou dans Beat It, nouveau clip génial, chorégraphie fabuleuse et rythmique Metal avec Eddie Van Halen à la guitare. Puis c'est le court-métrage/clip Thriller, ses loups-garous, ses zombies et sa nouvelle chorégraphie légendaire. Michael Jackson est devenu LA star planétaire. Ce livre raconte tous les secrets de la création de cet album extraordinaire, le plus vendu de l'histoire de la pop.