Demain ce seront des hommes

" Tout a commencé par une idée assez simple : celle d'un livre qui rassemblerait des nouvelles écrites par les auteurs de romans noirs et policiers pour l'œuvre desquels j'ai le plus de respect et d'admiration, et dont la lecture me procure le plus de plaisir... Et puis, spontanément, le titre me vint à l'esprit : Demain se seront des hommes. Dès qu'il se fut incrusté dans mon cerveau, impossible de l'en déloger... Il eut pour effet de diviser par deux le nombre d'auteurs que j'aurais pu solliciter... Rien que des hommes. Des hommes qui traitent surtout ce thème ancestral : ce que cela représente d'être un homme. De réussir ; d'échouer. D'ouvrir les yeux. " John, Harvey (extraits de la préface). A la demande de John Harvey, Mark Billingham, Lawrence Block, Michael Connelly, Bill James, Dennis Lehane, Goerge P. Pelecanos, James Sallis et bien d'autres ont accepté d'écrire sur ce thème éternel du roman noir. Le résultat est d'une exceptionnelle qualité. A la fois originaux et poignants ; les textes réunis dans cette anthologie portent indéniablement la marque de chacun de leurs auteurs.