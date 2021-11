Les anges de feu

Groenland, 1942. Elle est là, qui leur fait face, figée dans la glace pour l'éternité. La déesse millénaire du Führer. La mère de la race aryenne. Les scientifiques du Reich, cependant, ne peuvent se départir d'un certain effroi. Pourquoi ces larmes de sang ? Le visage même de la Mort... Soixante-dix ans plus tard, Will Jaeger et son commando devront faire face à ce que ces inconscients ont libéré. Entre Cuba et Nairobi, laboratoires secrets et complots aux sommets, le sort de l'humanité entière repose sur une poignée de mercenaires qu'aucun danger n'arrête...