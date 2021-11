L'évangile hérétique

Quand le vol 320 Francfort-New York explose en plein ciel, l'enquête s'oriente immédiatement vers la piste terroriste. Mais Jack Bernstein, grand maître d'échecs et P-DG d'une société d'informatique, découvre une tout autre vérité. Les " terroristes " n'avaient qu'une cible : sa fille, Lara – et qu'un objectif : empêcher qu'elle ne parle d'une mystérieuse confrérie. Jack part alors sur les traces de cette société secrète, qui menace les fondements mêmes de l'Eglise. Avec les premiers indices, disséminés dans des oeuvres de Jean Cocteau et de Léonard de Vinci, il va entamer une périlleuse partie d'échecs historique et religieuse...