Le Seigneur d'Anvers (4C's)

Le plus influent des diamantaires anversois combat les réseaux terroristes de blanchiment, le crime organisé, les extrémismes religieux. Il s'affiche à New York au bras de la plus glamour des actrices hollywoodiennes, et défie sa confrérie. Il deale les diamants du nouveau Tsar de Russie. Il ne respecte pas la loi du monopole édictée par le Syndicat. Autant de provocations, autant de menaces. Le prix à payer est élevé. Le Seigneur d'Anvers est un seigneur à abattre. Il dispose de 24 heures pour sauver la tête de ses enfants. Les assassins sont entrés dans la ville.