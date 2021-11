Cap de Bonne-Espérance. Un agent de la DGSE est porté manquant. Son frère de combat au Service Action, François Vargas, mène l'enquête. Installé dans une maison adossée au granit, la Villa Nirvana, l'espion affronte les pires superstitions. Un grand requin blanc - tueur absolu - croise au large, des psychopathes hantent la nuit, les enfers ravagent les regards de Kimberley, la patronne des coast guards, et de Heather, princesse de sang xhosa. La menace rôde-t-elle vraiment sous les eaux profondes ? Pourquoi tant de violence sous les lunes noires ? Rites cruels ou légendes obscures ? En Afrique, tout est question de masques. Le soir tombe. Le " docteur ", un vent austral cruel, se lève sur l'océan Indien, rafale les crêtes de Judas Peak, tourmente la lande, et, inexorablement, fond sur un cap de naufrages. Les persiennes commencent à chanter. Bienvenue à la Villa Nirvana.