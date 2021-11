La menace de l'Axe

Printemps 2012. L'Afrique du Sud et l'Allemagne se sont unies pour imposer un nouvel ordre mondial. L'Europe continentale est déjà tombée, et les assaillants projettent maintenant de faire plier le continent africain. Pour les stopper, les Etats-Unis et leurs alliés misent tout sur un débarquement massif au Congo. Mais, sous l'Atlantique, rôde l'atout majeur de l'Axe Berlin-Pretoria : l'Amiral von Scheer, dernier-né d'une classe de sous-marins d'attaque, quasi indétectable. Un homme prend alors la tête de la riposte : Jeffrey Fuller, commandant du sous-marin américain le Challenger, chargé de couler le Von Scheer à tout prix. Une course-poursuite aussi aveugle qu'acharnée s'engage par 3 000 mètres de fond. Des deux monstres de technologie tapis sous l'océan, il ne pourra en rester qu'un...