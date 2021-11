Da Vinci Code. Edition abrégée

Robert Langdon, un éminent spécialiste de symbologie de Harvard, est convoqué d'urgence au Louvre. On a découvert un message codé sur le cadavre du conservateur en chef, retrouvé assassiné au milieu de la Grande Galerie. Pour examiner la série de pictogrammes, il est épaulé par Sophie Neveu, une brillante cryptographe française. En déchiffrant le code, Langdon va mettre au jour l'un des plus grands mystères de notre temps... Et devenir un homme traqué. Plus de quatre-vingt-six millions de lecteurs déjà conquis. Et vous ? Dans cette version revue et abrégée par l'auteur, "le meilleur des best-sellers" , d'après le New York Times, fait peau neuve. De l'action pure à une cadence infernale, un coup de jeune remarquable pour un plaisir assuré.