Juste avant la nuit

Lors des funérailles de leur mère, Jess retrouve sa soeur Emily, perdue de vue depuis près de quinze ans. Emily lui propose de venir habiter chez elle et son mari, James, dans leur maison de l'île de Wight. Le soir du Nouvel An, le couple part faire la fête et laisse Jess avec leur bébé, Daisy. Lorsqu'ils rentrent, au petit matin, la police est là. Daisy a disparu. Le cauchemar commence. Bien vite, l'inspectrice Jacobs, en charge de l'enquête, relève des incohérences dans les récits des uns et des autres. De secrets en mensonge, les relations entre les protagonistes se fissurent peu à peu au cours d'un huis clos éprouvant. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?