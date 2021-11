Juke-box Cadillac

Detroit, dans les années 1960. Les immigrants venus du Sud continuent d'affluer, attirés par les offres d'emplois des usines automobiles et par l'espoir d'une vie meilleure. Ils fuient la cueillette du coton, la misère et le racisme. Ils apportent leurs âmes blessées depuis des générations, leur souffrance... et leur musique : le blues. Une musique du coeur, fondatrice d'une grande partie de la culture américaine, mais surtout une musique noire, pivot d'une formidable évolution sociale et culturelle symbolisée par les célèbres studios Motown. Mais Detroit est aussi une ville de gangsters. Tommy DeMeo, jeune voyou blanc à l'enfance malheureuse et sans avenir, y débarque, fuyant sa province profonde. Il a déjà connu la taule et semble voué à y retourner tôt ou tard. Tommy DeMeo aime le blues, les voitures d'époque, les calandres chromées, les carrosseries rutilantes, les moteurs V8. Il aime aussi Martika, une chanteuse noire au destin tragique. Sera-t-il, comme tant d'autres, sauvé par la musique ?.