Des Français. Identités, territoires de l'intime (exposition, Arles, Eglise Saint-Blaise, du 7 juillet au 20 septembre 2014)

Exposition présentée dans l'église Saint-Blaise, dans le cadre des Rencontres d'Arles 2014, du 7 juillet au 20 septembre 2014 Depuis 20 ans je ne photographie que le réel, et dans ce réel, je ne photographie que des gens en tête à tête. Ils sont nés d'aucune imagination ni d'une vision mais rencontrés au hasard. Ils sont les personnages héroiques d'un système qui se cherche, se trouve et parfois se perd. Ils composent les uns avec les autres des groupes, des histoires mais c'est avant tout leur individualité et leur singularité qui m'intéressent : leur présence, leur détermination, leurs actions inconscientes sur un monde en mutation. Aujourd'hui je m'intéresse aux Français en les regardant comme héros de leur propre vie. C'est pour moi une France impossible à définir car changeante, vivante et en mutation permanente, à l'image de chacun de ses Français qui la compose. mais la question est posée. Ni jugement ni a priori, mais uniquement des histoires individuelles qui interrogent sur la notion floue de l'identité. En pratique, il s'agit d'un périple dans la France de 2014, au coeur des élections municipales, à la recherche de ces gueules de Français, de leur sentiments, questionnement ou certitudes sur ce qui les définit comme Français. Des portraits qui parlent et des paysages silencieux, pour questionner l'imaginaire et confronter les réalitées.