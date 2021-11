Il lui envoyait des SMS remplis d’émoticônes de coeurs rouges du matin au soir en lui disant : I love you. Puis il l’a quittée. C’est bien connu, « les histoires d’amour finissent mal en général «. Après plusieurs ruptures douloureuses, on peut vraiment se demander si la chanson n’a pas raison. Combien de coeurs sont-ils en peine à cet instant sur cette planète ? Je voulais te dire ... I love you est l’histoire (vraie) d’une reconquête de soi après une rupture amoureuse, qui passe par des entretiens de sagesse et de philosophie entre une girl next door au coeur brisé, Isalou Regen, et un grand maitre spirituel tibétain, Sabchu Rinpoché au coeur ouvert et joyeux. Sur fond de questions que nous nous posons tous et de réponses à la fois simples et décapantes, ce livre propose un double pari : voir ce qui se joue vraiment entre deux personnes qui se disent je t’aime, et envisager une autre façon d’aimer. Et si la compassion était finalement le salut de nos histoires d’amour à deux ?