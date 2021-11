Le petit voleur d'ombres Tome 5 : Les grandes vacances

C'est l'été et le Petit Voleur d'ombres part quelques jours à la plage avec sa mère. Il y rencontre Cléa. Sourde et muette de naissance, elle parle avec ses mains. Pour lui révéler son pouvoir, notre héros s'initie à la langue des signes. En échange, Cléa l'emmène dans un lieu secret. Ces vacances à la mer vont être inoubliables ! Une aventure du Petit Voleur d'ombres par Marc Levy, l'écrivain français le plus lu dans le monde, et l'illustrateur Fred Bernard, triple Goncourt jeunesse. D'après le best-seller de Marc Levy, Le Voleur d'ombres. A partir de 8 ans