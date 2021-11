Le journal de Célia. Infirmière au temps du Covid, et autres récits

Un témoignage en dessins, fort et touchant, sur la crise du COVID et le métier d'infirmière Célia est une jeune infirmière de 27 ans qui a vécu la première vague de la pandémie du COVID : elle raconte dans cette BD ce qui l'a marquée, émue, mise en colère aussi : partout en Europe et dans le monde, les professions soignantes sont malmenées, pressurisées, épuisées par cet épisode sans précédent qui se prolonge depuis plus d'un an. Ce Journal de Célia, infirmière au temps du COVID et autres récits est un témoignage fort de ce qu'ont vécu les équipes pendant la crise sanitaire, au coeur de l'hôpital, en France et ailleurs. Il donne la parole à une infirmière, profession qu'on entend peu sur les plateaux de TV et de radio mais pourtant en première ligne des soins. C'est également le journal d'une jeune femme d'aujourd'hui, ancrée dans son époque, remplie de doutes mais aussi d'espoirs ! Les histoires contées par Célia et illustrées par Mademoiselle Caroline montrent l'inquiétude, la fatigue, l'abattement certains jours, mais aussi la solidarité, le professionnalisme, les moments ironiques et drôles parfois. Et au-delà d'un journal de bord sur le COVID, c'est un témoignage sur le métier d'infirmière qui parlera à tous.